Eles não desistem nunca. Os gêmeos Winklevoss pediram a um tribunal de apelação federal que reconsidere a decisão de manter o acordo feito com Mark Zuckerberg. Em 2008, os dois concordaram em retirar a acusação de que Zuckerberg teria roubado a ideia deles ao lançar o Facebook em troca de US$ 20 milhões e mais uma fatia de ações da empresa. Depois, os irmãos afirmaram ter descoberto que as ações valiam menos do que o alegado na época e tentaram revogar o acordo, mas, na semana passada, juízes do tribunal de apelação decidiram que o acordo deveria ser mantido.

Homenagem à literatura do dia: O Google trouxe a boneca Emília e o Visconde de Sabugosa para sua página inicial para comemorar o que seria o 129º aniversário de Monteiro Lobato, que nasceu em 1882.

Rumor de compra do dia: Segundo o jornal Wall Street Journal, o Twitter mantém “negociações avançadas” para comprar a plataforma TweetDeck por cerca de US$ 50 milhões. Nada foi confirmado pelas empresas.

A acusação internacional do dia: Um comandante militar iraniano acusou a empresa alemã Siemens de ajudar os Estados Unidos e Israel a lançar o vírus Stuxnet , que atacou as intalações que fazem parte do programa nuclear do país.

Número do dia: O Dropbox, serviço que permite que qualquer pessoa armazene até 2 GB de arquivos gratuitamente, alcançou os 25 milhões de usuários. Todos os dias, 200 milhões de arquivos são colocados no sistema, que funciona como um backup na nuvem.

O RIP do dia: O Yahoo Buzz, serviço de agregação de conteúdo nos moldes do Digg, vai ser descontinuado pela empresa. Nenhum motivo específico foi dado, mas o Yahoo afirmou que foi uma “difícil decisão” e que o site continuará no ar até o dia 21 deste mês.

A atualização de Angry Birds do dia: A versão 1.4.0 do Angry Birds Season foi lançada e vem com um novo tema de Páscoa e um 15 níveis.

Os problemas de privacidade do Facebook do dia: A empresa de segurança Sophos enviou uma carta aberta ao Facebook em que lista alguns problemas de privacidade e segurança de dados a que os usuários da rede social estão expostos e dá três sugestões de ações para corrigir esses problemas:

1. A privacidade deveria ser o padrão, e não uma opção a ser marcada pelo usuário

2. Desenvolvedores e aplicativos deveriam ser aprovados antes de entrarem na plataforma

3. O HTTPs deveria ser usado por todas as páginas como padrão

A pesquisa do dia: Um estudo da Consumers Internacional em 24 países coloca o Brasil com a quarta pior legislação de direitos autorais. Os resultados foram coletados por diversas entidades de proteção ao consumidor parceiras do Consumers International. No Brasil, a responsável por fazer a pesquisa foi o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. O País está em situação pior do que em 2010, quanto foi listado na sétima posição. Segundo o estudo, a legislação brasileira é tão rígida que prejudica o acesso à cultura e o uso educacional de obras.

A futurologia do Google do dia: O que vai acontecer nos próximos 90 anos, segundo os resultados da primeira página de busca do Google. Clique na imagem para ampliá-la.