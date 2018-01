Nesta terça-feira, 18 de janeiro, o dia amanheceu ainda triste com os desastres provocados pela chuvas e os deslizamentos de terra na Região Serrana do estado do Rio de Janeiro, onde o número de mortos subiu para 710. Mesmo em meio à tragédia, moradores de Teresópolis, onde a Defesa Civil encontrou 292 corpos, dizeram que ainda alimentam a esperança de voltar a morar no local. Fora as notícias ruins, uma boa: Gervais Charles Baby Doc, ditador que governou o Haiti entre 1971 e 1986 voltou ao país após exílio de 25 anos na França, foi preso e indiciado por corrupção e desvio de dinheiro público pelo tribunal haitiano.

Eliminação do dia: Durante todo o dia no Twitter resistia nos Trendings Topic’s o pedido de brasileiros: #ficaariadna. Ariadna era uma das participantes do Big Brother Brasil 11, reality show exibido pela Rede Globo. Chamou a atenção por ser transexual e garota de programa. O Twitter infelizmente não foi suficiente e Ariadna foi a escolhida para deixar a casa com 49% dos votos. Após a eliminação outra hashtag subiu em disparada nos TT’s: #voltaariadna. Eles não vão desistir.

Protesto do dia: participantes do maior evento de tecnologia e cultura digital no país se revoltaram após a segunda queda de energia e conexão na Campus Party em São Paulo. A primeira queda ocorreu entre a noite de ontem e hoje, causada provavelmente por uma queda de um poste próximo à região. Hoje, por volta das 17h45 a energia voltou a cair, desta vez causada pelas fortes chuvas (segundo a Eletropaulo). Depois disso, a situação se normalizou por volta das 19h após a chegada de geradores. Na Campus Party, antes da queda de energia, Al Gore e Tim Berners-Lee conversaram sobre a internet, veja aqui.

Previsão de mortes do dia: O Entrustet pegou dados do AllFacebook sobre mortes na rede social, tabelou ao lado de taxas de falecimentos do Centro de Controle de Doenças e Prevenção nos Estados Unidos e concluiu quantos usuários do Facebook vão morrer em 2011: 1,78 milhões de pessoas em todo o mundo (480 mil só nos EUA).

Notícia indispensável do dia: o Twitter anunciou (copie o texto e cole no Google Translate, de coreano para português e aí você vai entender um pouco melhor) hoje que a empresa acrescentou mais um idioma para o seu site (o sétimo): coreano. Agora, além do recém-chegado, fazem parte da lista os idiomas inglês, francês, alemão, italiano, japonês e espanhol.

Brinquedinho do dia: O licenciamento de Steve Jobs da Apple – e todos os problemas decorrentes disso – não foram suficientes para diminuir a alegria do pessoal do “M.I.C [made in China] Gadget” ao receber a caixa do bonequinho com a réplica de Steve Jobs e seus vários artefatos que vão desde um iPhone (preto ou branco), balõezinhos de fala, um par de óculos novos e… um capuz e estrelas ninja. A brincadeira faz alusão à suposta confusão que o CEO da Apple teria enfrentado em um aeroporto em visita ao Japão quando tentava entrar no avião (o seu próprio) com estrelas ninja na mala. Ele teria sido barrado e, chateado, disse que nunca voltaria ao país. Quer ver o boneco, vai lá.

Puxão de cadeira do dia: Robert Nay, um garoto dos Estados Unidos de 14 anos, ganhou hoje fama internacional por ter criado um game para mobile chamado Bubble Ball que desbancou o – até então intocável – “Angry Birds”, tornando-se o jogo gratuito mais baixado da appstore. Nay desenvolveu o game no final de dezembro e obteve em menos de um mês mais de 2 milhões de downloads. O game, como podem ver no vídeo a seguir, não é dos mais complexos, mas conquistou os usuários Apple:

Oposição do dia: Congressista republicana anuncia que partido será contrário a medidas que regulem a neutralidade da rede. O jornal El País afirmou que a deputada Marsha Blackburn propôs uma lei que impedirá qualquer tipo de regulação da rede. A questão ainda deve ser submetida a votação no legislativo norte-americano.

Arrependimento do dia: Após ter autorizado aplicativos de terem acesso a telefone e endereço de seus usuários o Facebook voltou atrás e decidiu atrasar a discussão.

Imagem do dia: O W3C, consórcio de empresas, organizações governamentais e sem fins lucrativos anunciou hoje um logo para o HTML 5, a quinta versão da linguagem HTML que promete mudar o conceito de browsers e eliminar de vez plug-ins para o acionamento de recursos multimídia. O novo padrão já foi chamado inclusive de “Flash killer” (matador de Flash, o software da Adobe). Eis o logo, gostou? Dá até para comprar camisetas com ele, vai lá.