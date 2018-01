A fundação Wikimedia, responsável pela Wikipédia, anunciou logo no segundo dia de 2011 que conseguiu atingir o seu objetivo de arrecadar US$16 milhões até o final de 2010. Segundo o projeto, a arrecadação foi em tempo recorde e mais que duplicou as doações de 2009 (US$ 7,5 milhões). Mais de meio milhão de pessoas do mundo todo fizeram doações para a campanha que mostrava o empresário Jimmy Wales como astro principal. Em seu apelo aos usuários da enciclopédia colaborativa, o criador do site pedia dinheiro para que ele continuasse de graça.

“A Wikipédia realmente é criada, mantida e bancada por seus usuários”, agradeceu ele depois do objetivo cumprido. Finalmente, sua foto suplicante saiu do topo da página e deu lugar a um ‘muito obrigado’:

A proibição do dia: Uma lei da Califórnia que criminaliza “imitações online” entrou em vigor no dia de hoje, diz o TechCrunch. Quem criar um fake a partir de agora terá que pagar uma multa de até US$ 1000 e pode até passar um ano na cadeia.

Fails do dia: Enquanto um aplicativo para Android vem mandando mensagens de texto (SMS) para as pessoas erradas, o iPhone 4 deixou seus usuários na mão no primeiro dia do ano: seu despertador simplesmente não funcionou. Ao que parece, só as pessoas que programaram o alarme em um horário diferente do resto da semana foram afetadas.

Lista(s) do dia: O Mashable publicou uma lista enorme, com mais de 95 ítens, apenas com previsões para o ano de 2011 nas mais diversas áreas da tecnologia, do desenvolvimento de sites ao mercado de ebooks.

O futuro em 1993: Uma propaganda da operadora AT&T, lançada em 1993, surpreendeu pelo incrível número de chutes certos: GPS, tablets, videoconferência no telefone, programação on demand, e por aí vai.

Bobeira do dia: O BuzzFeed reuniu as melhores fotos de mullets espalhadas pela internet, com predileção pelo estilo rebuscado dos anos 80. Um exemplo nipônico: