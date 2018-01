Primeiro foi Steve Jobs, que pediu uma licença médica e passou, na segunda-feria, 17, a liderança da Apple para as mãos de Tim Cook, então antigo diretor de operações da empresa. Hoje, Eric Schmidt anunciou que não será mais o CEO do Google. Seu substituto? O cofundador da empresa Larry Page. É uma data para ser anotada no calendário do mundo da tecnologia.

O motivo foi bem difente do apresentado por Steve Jobs. Segundo o próprio Schimidt, é apenas uma simplificação na estrutura de gerenciamento para acelerar as tomadas de decisão. O antigo CEO vai continuar atuando na empresa, como executivo focado nas relações comerciais e governamentais.



Foto: Peter Foley/EFE



O dia na Campus Party: O quinto dia da Campus Party se passou sem quedas de energia ou outro desastre de infraestrutura qualquer. Alguns campuseiros molhados pela chuva que entrava pelo teto não vedado do Centro Imigrantes e minutos de instabilidade na rede, é verdade, mas nada que atrapalhasse o andamento do evento. Nesta quinta, foi a vez de Steve Crocker, que participou do projeto que deu origem à internet, e Paulo Bernardo, novo Ministro das comunicações subirem ao palco principal.

A notícia da Anatel do dia: A Agência Nacional de Telecomunicações ampliou a lista das regiões metropolitanas em que as chamadas entre municípios da mesma região não serão mais cobradas como ligações interurbanas.

Facebook móvel para o povo do dia: A maior rede social do mundo, que já conta com mais de 100 mil usuários que a acessam por aparelhos móveis, lançou um novo aplicativo para “levar o Facebook para os celulares mais populares do mundo”, segundo o post de anúncio. As 14 operadoras parceiras irão oferecer acesso gratuito à rede pelo novo app durante 90 dis depois do lançamento. No Brasil, a novidade virá, em breve, pela Tim.

A coleção Fuuu do dia: O BuzzFeed fez uma coletânea de quadrinhos e tirinhas essenciais da família de desenhos desse meme que começou em março de 2008.