21 de março de 2011 marca o aniversário de cinco anos do Twitter, que estreou com um tweet do seu fundador Jack Dorsey. Para comemorar a data, o G1 preparou um teste sobre os seus conhecimentos sobre a ferramenta, enquanto o This Day in Tech, blog de história da tecnologia da Wired, relembrou a já clássica foto do rascunho da interface do site:

Avaliado em cerca de US$ 8 bilhões, o Twitter pode render US$ 150 milhões em 2011. Além disso, também está próximo de agremiar 1 bilhão de usuários.

A companhia preparou uma página especial, com vídeos e histórias em que a plataforma ajudou na comunicação das pessoas em países fechados.

O celular Google do dia: O Google lançou nesta segunda-feira o celular Nexus S 4G, em parceria com a operadora Sprint Nextel. O smartphone foi co-desenvolvido com a Samsung e será o primeiro a rodar a versão 2.3 do Android, o Gingerbread.

O celular terá tela touchscreen de quatro polegadas, processador de 1 GHz, 16 gigabytes de memória, duas câmeras, tecnologia NFC e chip WiMAX, que permite rápidas tranferências de dados a cerca de 40 megabits por segundo.

Prisão do dia: Oito anos de cadeia por roubar uma linha de código. Foi essa a sentença de um antigo programador do banco Goldman Sachs, sentenciado por causa do roubo de um código secreto usado no sistema de transações de alta frequência da instituição de Wall Street. Sergey Aleynikov foi detido pelo FBI e acusado em julho de 2009, pouco antes de assumir um novo posto na Teza Technologies – justamente, uma start-up de transações monetárias.

Fluxograma do dia: Vi no YouPix, mas a arte é do Jacaré Banguela. O que fazer quando se está sem internet?