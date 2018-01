Depois de já ter sido alvo de uma ação hacker este mês (pelogrupo de hackativistas Anonymous, em represália ao pedido de prisão do hacker que desbloqueou o PS3), a Sony voltou a sofrer ataques. Desta vez, o alvo foi a rede de usuários do PS3 e PSP baseado na nuvem chamada Playstation Network. Por enquanto, o sistema está fora do ar e não se sabe até quanto. A Sony tem cerca de 77 milhões de usuários na rede e há a suspeita de que dados pessoais dos usuários possam ter sido expostos aos hackers. A empresa disse em nota que é possível que ela leve três dias para normalizar a situação.

Imagens do dia: Como as telas dos computadores eram e são imaginadas nos filmes antigos e nos atuais que pensam no futuro? Confuso? Veja as imagens no Damn Cool Pictures que você vai entender.



Alien (1979), por Ridley Scott

Valorização do dia: E o Foursquare, serviço que permite que usuários marquem os lugares por onde passam, está atrás de uma nova rodada de investimentos. A informação é a de que, dessa vez, sacos de US$20 milhões a US$40 milhões podem chegar à startup. Se tudo der certo, segundo avalia o Wall Street Journal, o valor de mercado do Foursquare pode saltar de US$ 100 milhões (junho/2010) para US$ 500 milhões.

Pechincha do dia: O Mashable listou cinco sites de ofertas com um objeto de vitrine específico: música. São eles: PopMarket, o GroopEase, o HelloMusic, o 1band1brand e o RCRD LBL.

Bastidores do dia: O Google publicou um vídeo em que mostra a estrutura e medidas de segurança das suas centrais de dados. Talvez o objetivo seja o de conquistar mais confiança das pessoas em relação ao seu império de informações (sabiam que o Google produz seus próprios servidores?). Nele, é possível ver imagens interessantes, entrar em unidades do Google e ver sua estrutura interna. Vale a pena, confira:

“Fico” do dia: A cidade de São Francisco, Califórnia, decidiu criar uma área sem taxas no centro para incentivar empresas a ficarem ou irem para a cidade. O Twitter há algum tempo brigava sobre a questão e ameaçava deixar o município já que pagava uma taxa considerável de 1,5% sobre a folha de pagamento. Agora, em uma espécie de “zona franca”, a cidade espera receber startups como a Zynga para se estabelecer na região (estrategicamente escolhida por ser pouco desenvolvida) isenta de impostos. Vi aqui.

Cloud Twitter do dia: Crie uma nuvem de tags do seu ou do Twitter de qualquer pessoa que você queira. O Tweet Topic Explorer faz a operação em segundos. Confira.

Infográfico do dia: O New York Times fez uso de uma ferramenta chamada Cascade para monitorar suas notícias e a maneira como elas se espalham pela rede. Qual o impacto de um tweet? (No site deles tem um vídeo explicativo, vai lá).