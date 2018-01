A partir de 4 de abril, os novos números de celulares de São Paulo poderão ser iniciados pelo dígito 5, antes exclusivo dos telefones fixos. A decisão da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) criará 6,9 milhões novas possibilidades numéricas para a telefonia móvel na região da área 11.

Atualmente, a capacidade de numeração do serviço móvel nessa região é de 37 milhões. Com a adição dos prefixos iniciados pelo dígito 5, essa capacidade de números disponíveis aumentará para 43,9 milhões. Em janeiro de 2011, a área 11 possuía mais de 28 milhões de assinantes na telefonia móvel, segundo a Anatel. O início 5 será compartilhado entre números fixos e móveis, e a operadora deverá discernir explicitamente ligações de um e de outro ao repassar uma ligação.

Apple no tribunal do dia:Steve Jobs será chamado para depor em uma ação antitruste relacionada ao iPod e ao iTunes, a loja de conteúdo digital da Apple. Em um pedido feito a um tribunal de San José, na Califórnia, o juiz que Jobs responda a um depoimento de duas horas sobre a tecnologia Harmony da RealNetworks, que por um curto período conseguiu vender músicas para iPods e que foi vetada por uma atualização posterior do aparelho.

Notícia esperada do dia: Na Finlândia, lar da marca finlandesa Nokia, só se falava disso quando foi anunciada uma parceria com a Microsoft: cabeças iriam cair dentro da companhia, a maior do país. Isso porque a Microsoft passaria a cuidar do software que roda no hardware da Nokia, que por consequente não precisaria mais pagar os seus próprios desenvolvedores. Agora, até a companhia admitiu que isso é mesmo verdade e que vai começar a negociar substanciais demissões junto a seus funcionários no final de abril.

Repaginação do dia: O buscador Yahoo quer recuperar o terreno que perdeu se repaginando. Nesta quarta-feira, foi lançado um serviço de buscas reformulado, com informações sobre filmes até previsão do tempo enquanto usuários digitam os termos da busca. A empresa diz que a ferramenta Search Direct vai oferecer as informações que os usuários precisam em bem menos tempo. E aí, arrisca trocar o Google?

Infográfico do dia: O Read Write Web reuniu todos os processos de patente que o Google já sofreu pelo Android desde 2010. Amplie e repare na quantidade: