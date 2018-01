Hoje é Páscoa!

Libertação do dia: A polícia russa libertou Ivan Kaspersky, filho de Eugene Kaspersky, o fundador do antivírus Kaspersky. O estudante de matemática e cibernética de 20 anos foi sequestrado nesta terça-feira, 19. Os criminosos pediram um resgate de US$ 4,3 milhões à família. (Vi aqui)

Debate do dia: E os especialistas do Onion News, da publicação satírico estadunidense The Onion, fizeram um debate sobre um tema muito importante: os desempregados nos Estados Unidos deveriam comprar novos computadores Apple?





Infográfico do dia: Você acha que sabe tudo sobre Steve Jobs? Aqui há uma lista de 15 coisas que certamente você nunca ouviu falar. Por exemplo: Steve Jobs é dislexo, aprontava na escola, viu um computador pela primeira vez aos 12 anos e não tomava banho. Quer mais? Clique na imagem abaixo.