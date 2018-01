Mal deu tempo para que os rumores começassem a circular e a Apple já anunciou a data e o local onde anunciará o iPad 2, provavelmente mais leve, com duas câmeras e capacidade de processamento maior. Steve Jobs ainda está de licença médica por conta do seu câncer pancreático, mas a companhia já apressou e marcou para 2 de março o lançamento, que pode também incluir um novo iPhone, mais barato e menor. Em vez dos tradicionais convites minimalistas e pouco informativos, a Apple apostou em um bem mais óbvio, vazado pelo All Things Digital:

O lançamento da Apple do dia: Ainda não é o iPad 2 e nem o iPhone, mas a Apple usou a quinta-feira para mostrar a nova linha de computadores MacBook Pro, que segundo a companhia terão uma velocidade duas vezes maior que a geração anterior e é equipada com câmera de alta definição e recursos melhorados de processamento gráfico.

O MacBook Pro de 13 polegadas será vendido por US$ 1.199. No Brasil, o valor mais barato é de R$ 3.599. A máquina com tela de 15 polegadas custa a partir de US$ 1.799 e a de 17 polegadas custa US$ 2.499 nos Estados Unidos, enquanto que no Brasil, o preço oficial é de R$ 6.699 e R$ 9.199 respectivamente.

A intoxicação em massa do dia: Já pensou no lugar onde são fabricados todos esses gadgets? Uma fábrica de Taiwan que produz componentes para produtos da Apple está sofrendo um processo de mais 115 trabalhadores afetados por um produto químico tóxico. A fábrica e a Apple anunciaram que ofereceriam cerca de 80 mil iuanes (US$ 12.177) como indenização para cada um deles, mas o grupo considerou que a indenização não era suficiente.

A capa do dia: A Wired da Inglaterra deu capa para as fábricas de componentes e do seu triste histórico de maus tratos e suicídios:

O bloqueio do dia: O governo chinês bloqueou a rede social LinkedIn, focada no mundo corporativo. Manifestantes contrários ao regime chinês passaram a usar o site para organizar protestos depois que o Twitter também foi banido pelos censores do país.

Google versus Microsoft do dia: O Bing não faz nem sombra para o Google aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos o seu uso vem aumentando bastante. A briga entre os dois mecanismos de busca vêm esquentando, com o Google acusando a Microsoft de simplesmente copiar os seus resultados. Enquanto isso, ambos tentam apostar em nichos para diferenciar os resultados das pesquisas. Enquanto o Google facilitou o acesso a receitas, o Bing decidiu usar a parceria com o Facebook e mostrar quais páginas os seus amigos curtiram. O botão Like já estão em mais de 2,5 milhões de sites.