Começou a segunda revisão da reforma da Lei de Direitos Autorais. A proposta foi iniciada na gestão anterior, feita com colaboração do público em um site criado especialmente para elaborar um texto mais adaptado às novas tecnologias digitais. Agora, a gestão da ministra Ana de Hollanda fez um novo texto e abriu o projeto para receber sugestões de interessados. Quem quiser opinar sobre a nova propostas deve preencher um formulário e enviar por e-mail ou correio, bem diferente da consulta anterior, colaborativa. Em entrevista ao Link, a responsável pela área de direitos autorais no Ministério da Cultura, disse que não se trata de uma consulta pública.

Offline do dia. Depois de quatro dias fora do ar, a Amazon restabeleceu o seu serviço de hospedagem de sites. Quem não voltou foi a Playstation Network e a Sony afirma que ficará offline por tempo indeterminado.

Novidade do Facebook do dia: A rede social de Mark Zuckerberg anunciou hoje algumas atualizações: depois do botão “Curtir”, o Facebook agora acrescenta ao botão “Send” (enviar) a possibilidade de compartilhar conteúdo com usuários fora da rede, acrescentando à lista de envio o e-mail do amigo. Além disso, há melhoras no sistema de envie de fotos a grupos. Veja aqui.

Infográfico do dia: Como diferenciar usuários de Mac e de PC?

http://4.mshcdn.com/wp-content/uploads/2011/04/Mac-vs-PC-Infographic1000.jpg

Processo do dia: Dois usuários de aparelhos Apple estão processando a empresa por invasão de privacidade e fraude. As acusações surgiram após a exposição de um estudo por dois pesquisadores que mostrava que a Apple usava seus aparelhos para rastrear redes Wi-Fi próximas aos aparelhos e arquivava as informações. A intenção deles é que um juiz proíba a marca de ter acesso aos seus dados privados.

Lançamento do dia: A livraria norte-americana Barnes & Noble criou uma loja de aplicativos e um programa para ler e-mails ao seu aparelho de livros digitais, o Nook. A mudança deixa o e-reader (que custa US$ 250) mais próximos a tablets com Xoom e iPads.

Anúncio do dia: A Nintendo disse hoje que apresentará uma nova versão do Wii em junho durante a feira de games E3. A venda do aparelho, entretanto, está prevista para 2012.

Ataque cibernético do dia: O Irã foi alvo de um segundo vírus de computador em uma “guerra cibernética” promovida por seus inimigos, disse o comandante de defesa civil do país. A ameaça, intitulada “Stars” está sendo investigada.

Campanha do dia: Entidades de defesa do consumidor, como Idec e Proteste, lançam hoje campanha “Banda Larga é um Direito Seu”. Entre as reivindicações estão: reconhecimento da internet como direito fundamental, o que implicaria que a prestação de serviço de internet seria feita sob regime público e, assim como no telefone fixo, empresas privadas atuariam como concessionárias, e a infraestrutura utilizada para o Plano Nacional de Banda Larga, por exemplo, se manteria na mão do Estado mesmo após a prestação do serviço. Mais informações sobre a campanha no site campanhabandalarga.org.br.

Denúncia do dia: Um teste feito pelo jornal The Wall Street Journal provou que a Apple continua coletando dados de localização mesmo após a desativação desse tipo de serviço no aparelho pelo usuário. A empresa vem sendo investigada por rastreamento e coleta de informações pessoais sem a devida autorização do consumidor. No dia 10 de maio, ela deve comparecer ao Senado, ao lado de um representante do Google, para esclarecer pontos ligados a privacidade.

Desculpa do dia: Steve Jobs veio a público acalmar usuários sobre a suposta prática de “rastreamento” de seus usuários pela empresa através de aparelhos iPhone e iPad 3G. O CEO licenciado explicou que a informação é falsa e que a empresa não rastreia ninguém. A empresa afirma que não localizam usuários, mas apenas obtém informações de redes Wi-Fi próximas a ele.

Aniversário do dia: descobriram a estrutura do DNA… há 58 anos.

Previsão do dia: Você sabia que já sabiam do iPad em 1994? Veja o vídeo: