O Nintendo 3Ds deve demorar ainda um mês para chegar aos Estados Unidos e Europa, mas os fãs de videogames do Japão já puderam comprar o portátil com efeitos tridimensionais a partir da manhã deste sábado, 26. Evolução do móvel DS, o 3Ds não pede óculos especiais para disparar imagens 3D – mesmo com os olhos nus, é possível enxergar os efeitos de profundidade.

FOTO: KOJI SASAHARA/AP

A concorrência no mercado de games portáteis está se complicando. Se o PSP deve chegar às lojas apenas daqui dez meses, a Sony aposta também em levar os games do mini-console à sua nova criação, o Xperia Play ou PSP Phone, um smartphone Android construído para rodar títulos mais pesados que os que normalmente são consumidos em celulares. Já a LG tem o seu smartphone de luxo, o LG Optimus 3D, ainda sem data para chegar ao mercado. Ele também oferece o 3D-sem-óculos, antes diferencial do pioneiro 3Ds.

Bolada do dia O site de compras coletivas Groupon multiplicou sua receita em 20 vezes no ano de 2010 e espera obter bilhões de dólares este ano, citou o Wall Street Journal a partir de um comunicado interno com falas do presidente-executivo da empresa, Andrew Mason. A receita saltou de US$ 33 milhões em 2009 para US$760 milhões em 2010. Fundado há apenas dois anos, o Groupon já recusou uma oferta de US$ 6 bilhões do Google e planeja uma oferta pública inicial de ações.

A expansão móvel do dia: 2 milhões de novos clientes apenas em janeiro. Foi esse o número total de assinantes de redes 3G das maiores operadoras brasileiras no começo de 2011, segundo dados divulgados pela Agência Nacional Telecomunicações (Anatel). 22,57 milhões de dispositivos móveis com acesso à rede 3G circulam no Brasil, segundo o órgão regulador.

A música livre do dia: É o assunto do blog A Musicoteca, que o mineiro Weberth Mota, 26 anos, toca com alguns colaboradores (e antigos leitores) interessados no que está sendo feito de novo na música brasileira. Murilo Roncolato entrevistou o pessoal para a sessão Sábado Livre. Abaixo, Juliana R – indicada e com disco de estreia para download no site – toca Dry These Tears.

Banksy do dia: O documentário Exit Through the Gift Shop ganhou o prêmio de melhor documentário no Spirit Awards, evento que aconteceu no sábado em Santa Mônica e é considerado o principal prêmio do cinema independente nos Estados Unidos.

Thierry Guetta comemora o prêmio FOTO: RICK WILKING/REUTERS

Infográfico hipster do dia: Sua vida parece filtrada pelo Instagram? Não consegue decidir se coloca os dedos no touchscreen do iPod Touch, iPhone ou iPad? Acredita que Steve Jobs é um visionário? E que James Franco, além de grande ator, é também um ícone de estilo e descontração? Esse infográfico postado pelo Blame it on the Voices aponta o dedo e diz que você é um hipster.

