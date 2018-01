Um dos grandes assuntos desta quarta-feira foi o reposicionamento do governo federal em relação às concessões de mídia — TV, jornal e portais — e a forma como suas licenças são distribuídas. As novas medidas encaram o momento de convergência de mídias e podem afrouxar restrições, permitindo maior movimentação entre os grupos de comunicação.

A convergência de mídias do dia: O rapper e produtor Will.I.Am, do Black Eyed Peas, é o novo diretor de Inovação da Intel. O anúncio foi feito em conferência interna da empresa, e William já apresentava seu crachá de funcionário. Sua função será desenvolver a forma como conteúdos multimídia são apresentados em smartphones e tablets.

A censura ditatorial do dia: Depois do Twitter, agora foi a vez do Facebook ser bloqueado no Egito. A afirmação foi feita por representante de um centro de monitoramento da web na universidade de Harvard.

Infográfico do dia: O Grupo Focus transformou informações da ONU em um gigantesco panorama do que foi a internet em 2010. Confira:



Hacker com senso de humor do dia: Nem o dono da bola está protegido. Mark Zuckerberg teve seu perfil invadido e ainda teve que aturar usarem seu nome no lançamento de uma campanha para transformar o Facebook em uma “empresa social” ao invés de “ir aos bancos”. O hacker ainda fez a gracinha de usar a hashtag #hackercup2011, evento promovido pelo próprio Facebook.

Registro histórico online do dia: O Memorial do Holocausto agora também conta com versão online, apresentando em versão digitalizada a maior coleção de documentos sobre o holocausto do mundo. O sistema interativo foi criado junto ao Google e torna o acervo buscável. Também nesta quarta-feira a Apple anunciou a exclusão de álbuns com temática nazista de sua loja de música; o mesmo foi feito pela Amazon.