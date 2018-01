A unidade de crimes eletrônicos da Scotland Yard prendeu um jovem de 19 anos na Escócia suspeito de trabalhar como porta-voz do grupo hacker LulzSecurity. O nome não foi divulgado, mas a polícia acreditar se tratar de Topiary, membro famoso do grupo. No Twitter de Topiary, antes repleto de mensagens, lia-se apenas um tweet que fortalecia as suspeitas da Polícia: “Você não pode prender uma ideia”.

“Oscar” do dia. Imitando o famoso prêmio do cinema, um grupo fará um evento para premiar os hackers mais notórios do ano, além dos melhores (e mais danosos) ataques, além de menções honrosas (e zombeteiras) às empresas que sofreram em função de invasões ou vazamentos de dados, como é o caso da Sony e sua rede PSN.

Previsão do dia. Tablets com Android deverão ultrapassar o tablet da Apple e passar a ser o dono da maior fatia desse mercado hoje totalmente dominado pelo iPad. A empresa Informa é quem faz o chute e diz que a porcentagem de 75% da Apple deve cair para em torno de 40% em 2015, época em que o Android terá 38%. No ano seguinte, o OS do Google deverá representar a maior parte. Quem aposta?

Números do dia. A Samsung Electronics diz ter vendido mais de cinco milhões de unidades de seu smartphone Galaxy S2 em todo o mundo, lançado há menos de três meses. O aparelho é o mais forte competidor do iPhone, da Apple.

Empate do dia. A TIM alcançou a Claro na segunda posição de telefonia móvel no Brasil, dando continuidade à trajetória de crescimento, segundo a Anatel.

Descoberta do dia. Internet vicia. Vai dizer que não sabia? A novidade é que o vício é tão pior quanto o apego por cigarros ou bebidas alcoólicas. Segundo dados de uma pesquisa com internautas da Inglaterra, cerca de 53% das pessoas entrevistadas disseram se sentir “tristes” quando estão fora da rede.

Artigo do dia. Uma juíza do TJ-RJ enviou um artigo com o título “Pirataria Mata”. No texto, a magistrada afirma que a pirataria “é crime praticado por grandes organizações criminosas e está relacionado ao tráfico de armas e de entorpecentes, à corrupção, à sonegação fiscal e à lavagem de dinheiro”.

Acordo do dia. A emissora mexicana Televisa e o Netflix fecharam acordo para a distribuição online por streaming de séries, programas de entretenimento e telenovelas, principalmente na América Latina. No início deste mês, a Netflix disse que usuários no México, América Central, América do Sul e Caribe poderiam acessar seu conteúdo em espanhol, português e inglês no final deste ano; dando fortes indícios de que o serviço deve vir também para o Brasil.

Boicote do dia. O Anonymous está chamando os seus seguidores e simpatizantes para um boicote ao serviço de pagamentos online PayPal. A carta pedindo que pessoas ligadas ao grupo parem de usar o serviço foi assinada também pelo LulzSec, outro grupo hacker responsável por ataques a sites de empresas e governos pelo mundo todo. Ambos os coletivos estariam insatisfeitos com as 14 prisões realizadas pelo FBI nos últimos meses, com as quais acreditam que o PayPal colaborou ao fornecer informações.

Aniversário do dia. E o Mashable, um dos principais sites que atuam na área de tecnologia, completa seis anos de funcionamento hoje. Para comemorar, eles fizeram um infográfico (muito legal) para eles mesmos. Veja o presente que eles mesmos se deram aqui.

Infográfico do dia. A história do Android: saiba todos os passos do sistema operacional mobile do Google, desde a versão 1.0 lançada em 2008 até a 3.0, dedicada a tablets. Segundo dados da Nielsen, 39% dos aparelhos móveis estão equipados com Android, à frente da Apple, com 28%.



