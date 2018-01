Em convulsão social e política, Cairo pegou fogo com as manifestações contra o presidente Hosni Mubarak, que comanda o Egito desde 1981. Assim como já havia acontecido no Irã e, mais recentemente, na Tunísia, a internet desempenhou uma papel importantíssimo na organização dos protestos, e foi por isso que o governo egípcio decidiu tomar uma ação impensável até para os países mais fechados do mundo: fechar a internet.

As autoridades do país ordenaram que as quatro principais empresas de internet cortassem o acesso à rede de toda a população, de forma simultânea e até segunda ordem – segundo a Renesys, que mede o tráfego da web no mundo, 93% das redes egípcias estão inacessíveis.

E o blecaute digital não para por aí, porque os celulares também foram bloqueados. Uma das empresas, a Vodafone, lançou uma carta aberta aos usuários: “Todos as operadoras móveis do Egito foram instruídas a suspender os seus serviços em algumas áreas. De acordo com a legislação do Egito, as autoridades têm o direito de pedir isso e nós somos obrigados a cumprir”.

O desbloqueio do dia: A dica foi do sempre útil Lifehacker e nunca foi tão necessária. O site explica como os manifestantes do Egito (e da Síria, que supostamente copiou a ação) podem burlar o bloqueio de maneira simples e até saudosista: a boa e velha conexão dial-up. “Enquanto nenhum provedor egípcio aceitar conexões de cidadãos egípcios, outros países aceitarão. Ou seja, qualquer egípcio com uma linha telefônica pode se conectar em um provedor de outro país”, diz o site.

A cobertura do dia: O Oriente Médio vive um dos seus momentos mais conturbados, mas as redes de TV tradicionais parecem não estar dando muita bola para isso. É por isso que a Al Jazeera tem ganhado tanta audiência nos últimos tempos, especialmente com suas transmissões ao vivo na internet. Além disso, a rede, que é parceira de longa data do Creative Commons, liberou o uso “com alguns direitos reservados” de todas as fotos dos protestos egípcios. Basta ir no Flickr deles.

A outra notícia do dia: O Wikileaks é um dos responsáveis pelos protestos no Oriente Médio. Os documentos que falavam sobre o Egito mostravam que o presidente Mubarak deveria continuar no cargo e que o país estava considerando usar tecnologia nuclear contra o Irã, e serviram de estopim.

No mesmo dia em que as manifestações tornaram-se mais violentas, um voluntário ex-Wikileaks, o alemão Daniel Domscheit-Berg, que comandava o site ao lado de Julian Assange, deu mais detalhes sobre o seu novo projeto – o Openleaks. De acordo com ele, o site será uma versão mais “descentralizada” do Wikileaks, mas sem a intenção de divulgar ele mesmo os documentos e sim de repassá-los a fontes cabíveis. A organização fez um vídeo para explicar o conceito: