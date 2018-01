Se o sábado está agitado lá no Egito, no mundo digital ele foi mais parado do que o normal. Poucas novidades no dia, muitas delas apenas repercutindo assuntos que rolaram na semana passada ou antecipando temas da próxima. Vamos lá:

Infográfico do dia: O site Lines and Moods Swings publicou um infográfico feito pelo estúdio de design KGBPeople sobre um assunto que conversa com o tema da edição da segunda passada no Link. Enquanto falamos sobre os problemas em se passar por outra pessoa online, os designers abordaram o drama das fraudes na internet. O infográfico foi feito em cima de informações da Wikipedia e do ID Theft Center, veja abaixo (em inglês):

Notícia do Google do dia: Na verdade, esta notícia apareceu no finzinho da sexta-feira, mas só foi repercutir no sábado. O Google está anunciando um evento para a próxima quarta em que, teoricamente, apresentaria a nova versão de seu sistema operacional Android feita para tablets. A versão, chamada de Honeycomb, foi apresentada pela primeira vez na CES deste ano, como o Link mostrou. A informação é do blog Mobilized. Eis o convite recebido pelo site:

E um vídeo que mostra como o sistema operacional funciona:

Vídeo vazado do dia: Chegou à internet o vídeo da apresentação do novo portátil da Sony, chamado de NGP. O anúncio ocorreu na última quinta, 27, mas a versão em vídeo só apareceu hoje. Veja abaixo:

Pesquisa do dia: O Yahoo e o instituto de pesquisas norte-americano Nielsen publicaram o relatório de uma pesquisa feita com mais de 8 mil pessoas sobre TV e celular. O resultado mais impressionante foi a porcentagem de pessoas que usam o celular enquanto assistem TV – nada menos que 86% dos norte-americanos assistem à televisão com o telefone móvel em mãos. 33% destes usam aplicativos, 37% navegam online, 40% usam redes sociais e 56% enviam mensagens de texto para amigos e parentes. Veja o gráfico abaixo:

Documento relatório integral da pesquisa pode ser lido aqui PDF

Pronunciamento do dia: Outra notícia desta sexta que só foi repercutir no sábado. Biz Stone, um dos criadores do Twitter, publicou no blog do site um texto reafirmando o compromisso da rede social com a liberdade de expressão. Sem citar os tumultos no Egito, escreveu:

Nossa posição sobre a liberdade de expressão vem junto com um mandato para proteger o direito de nossos usuários de falar livremente e preservar sua habilidade de contestar revelações sobre seus dados privados. Enquanto precisamos liberar informações quando elas nos são exigidas por lei, nós tentamos notificar usuários do Twitter antes que eles tenham que liberar seus dados sempre que pudemos, de forma que eles podem também ter a chance de lutar contra a exigência, caso queiram.

O post também alude à recente caça às bruxas contra Julian Assange e seu WikiLeaks, que, por lei, tiveram seus dados no Twitter exigidos pela justilça norte-american. Biz também aproveitou o post para lançar uma lista de contatos feita pelo site só com contas que prezam pela liberdade de expressão.