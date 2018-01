Segundo pesquisa divulgada pela Gartner, a Microsoft fechou 2010 dominando 78,6% do mercado mundial de sistemas operacionais para desktops, 8,8% a mais que o resultado de 2009. No ano passado, a empresa gerou US$ 23,8 milhões em receita, muito à frente dos US$ 2,3 milhões gerados pela segunda colocada da lista, a IBM.

Meme do dia: A daminha de honra do casamento real que não gostou do barulho que os súbitos faziam enquanto William e Kate davam o primeiro beijo depois de casados.

Lançamento do dia: Hector Sanchez, produtor de Mortal Kombat, esteve em São Paulo para divulgar o lançamento do game. Em entrevista ao G1, o americano afirmou que gostaria de poder desenvolver um game no País e que os fãs da saga podem esperar novidades já para os próximos meses.

Conteúdo livre do dia: Diego Albuquerque transformou seu gosto por música nacional e pela exploração de bandas desconhecidas no blog Hominis Canidae, em que disponibiliza links para download de todo seu acervo de CDs.

Discussão do dia: O repórter Michael Arrington, do TechCrunch, discute qual a idade ápice de fundadores de startups a partir da afirmação de um investidor de risco, que acredita que os novos empresários são como atletas profissionais – atingem o pico aos 25 anos e aos 30 já estão em baixa. Isso aconteceria porque, quando jovens, esses novos homens de negócios estão no topo de sua capacidade criativa e estão dispostos a dar tudo pela empresa recém-criada.

