O dia foi do Google. A gigante californiana ocupou praticamente todo o noticiário, com anúncios e repercussões.

Lançamentos do Google do dia: Foram três: a função que permite que bens virtuais e serviços sejam comprados dentro de aplicativos Android, um robô que envia informações e resultados de busca pelo Gtalk, o Talk Guru e o “+1”, botão de recomendação que vai acompanhar os resultados de buscas – uma versão do Curtir do Facebook.

As novidades do Google não tão novas assim do dia: O Street View chegou a lugares históricos – permitindo tours por contruções como o Coliseu, em Roma, e o Palácio de Fontainebleau, no norte da França – e a cidade de Kansas, no Estados Unidos, foi escolhida pela empresa para abrigar o projeto, anunciado há um ano, que promete construir uma rede de internet 100 vezes mais rápida do que a está disponível para a maioria dos usuários atualmente.

As informações corporativas do Google do dia: A empresa pretende melhorar o sistema que seleciona quais anúncios serão exibidos para que usuários do Gmail. A ideia é que a publicidade fique ainda mais direcionada, levando em conta o conteúdo dos e-mails trocados, e que cada usuário recebe uma quantidade menor de propaganda. Além disso, Hal Varian, economista chefe do Google, divulgou alguns números que tentam medir a importância da empresa para anunciantes e para usuários. Para os primeiros, a gigante das buscas vale US$ 54 bilhões. Para os usuários, o Google significa uma economia de US$ 1,37 por dia para cada um.

O problema de privacidade do Google do dia: A companhia fechou um acordo com a Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos que diz respeito aos problemas de privacidade que surgiram na época do lançamento do Buzz. Nos termos do acordo, o Google vai estabelecer normas abrangentes de proteção da privacidade e realizar auditorias independentes quanto a isso pelos próximos 20 anos.

A descrença no iPad do dia: Andy Lark, diretor de marketing para grandes empresas e organizações públicas da Dell, afirmou que o tablet da Apple não vai fazer sucesso no mercado corporativo, por causa de seu alto preço e de seu ambiente propritário.

Rede social escolar do dia: Como anunciado no Mobile World Congress deste ano, em Barcelona, o Skype lançou uma rede social exclusiva para professores. A ideia é promover a troca de ideias sobre como aproveitar a internet e as novas tecnologias para melhorar o ensino. E permitir que salas de aula de diferentes lugares do mundo possam se falar e trocar experiências pelo serviço de VoIP.

Lançamento de tablet do dia: A chinesa Lenovo apresentou seu tablet, o LePad, que funciona com o sistema operacional Android. O aparelho começa a ser comercializado na China esta semana e, no exterior, a partir de junho.

A aproximação do Congresso com o Facebook do dia: O Senado Federal lançou um aplicativo gratuito para iPhone contendo o perfil dos senadores e a agenda das atividades da instituição. A ideia é tornar o app compatível com aparelhos Android e BlackBerry no futuro.

A imagem do dia: Versão Facebook x Versão Real, do I can has cheezburger?

O crescimento impressionante do Facebook do dia: Pela primeira vez, a rede social de Mark Zuckerberg ultrapassou a metade do visitantes únicos do Orkut no Brasil. O Facebook atingiu 17,92 milhões de visitantes únicos em fevereiro enquanto o Orkut ficou com 32,41 milhões de visitantes únicos. Comparada aos seis meses anteriores, a audiência do Facebook no Brasil cresceu 65,7%.