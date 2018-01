Valorização do dia: O Facebook agora está valendo US$ 65 bilhões. Isso porque a empresa de investimentos General Atlantic comprou um bloco de ações de ex-funcionários da rede social por US$ 2,5 milhões. A nova investidora terá 0,1% de participação da empresa de Mark Zuckerberg.

Recomendação do dia: Órgão internacional soltou relatório que avaliação as políticas contra a pirataria no Brasil. A IIPA, Aliança Internacional de Combate à Pirataria, concluiu que o maior desafio é através dos conteúdos trocados via P2P e se mostram preocupados em relação ao Ministério da Cultura. A atitude da nova ministra Ana de Hollanda de rever a Reforma de Lei de Direitos Autorais e o Marco Civil da Internet “aumenta a preocupação das indústrias de copyright”. Segundo dados do relatório, 90% dos filmes pirateados são originários de gravações ilegais; 95% dos consoles no Brasil são modificados para rodar cópias piratas de games e a taxa de pirataria de softwares aqui é de 56%. A recomendação ao Estado brasileiro é que ele endureça a legislação e penas contra a pirataria.

Negociação do dia: E um membro do conselho da empresa China Mobile, maior operadora móvel do mundo em número de assinantes, disse que negocia com Steve Jobs uma parceria para a fabricação de um novo iPhone equipado com a tecnologia de quarta geração (4G). Segundo Wang Jianzhou, Jobs “está muito interessado”. A pergunta agora é: será que sai? E quando?

O confiante do dia: o nome dele é Yang Yuanqing. Ele é o CEO do quarto maior fabricante de computadores do mundo, a Lenovo e acredita que dentro da antiga casa dele, a China, ele poderá superar Steve Jobs, a Apple e seu mais recente brinquedinho, o iPad 2. O que garantiria o sucesso da Lenovo seriam os “canais de distribuição” da empresa. “As capacidades do LePad [o tablet da Lenovo] são bastante parecidas com as de um computador e a empresa tem fortes esperanças para ele”, disse.

Estraga prazer do dia: Hoje começa o carnaval. Muita alegria, cantoria, dança e… multa. O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), que recolhe e distribui a verba de direitos autorais dos artistas brasileiros mandou um lembrete a todos de que “marchinhas carnavalescas ainda não estão sob domínio público”. É por isso que o Cordão Bola Preta, um dos maiores do Rio de Janeiro, está pagando nada menos que R$ 50 mil para o órgão a fim de sanar uma dívida referente a músicas tocadas até 2008. Seguem as dez músicas mais tocadas no carnaval de 2010:

1. Mamãe eu quero

2. Cabeleira do Zezé

3. Me dá um dinheiro aí

4. Marcha do remador

5. Teu cabelo não nega

6. Jardineira

7. Mulata Ye Ye Ye

8. Allah-la-o

9. Cidade maravilhosa

10. Saca-rolha

Alerta do dia: Os caras do Next Media Animation soltaram um vídeo em que Steve Jobs, o criador da Apple (que ontem anunciava o seu iPad 2), aparece tirando dinheiro de crianças. A intenção é lançar um alerta às vendas de itens virtuais, aplicativos, pela Apple a preços “ultrajantes”. “Algumas crianças receberam contas que chegam a US$ 1,4 mil”.

A “menina dos olhos” do dia: A Fortune fez a tradicional lista das empresas mais admiradas nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, mantendo-se na posição, está a Apple. Atrás dela está o Google. Mais abaixo ainda há empresas como a Amazon.com (5º), Microsoft (11º), Cisco (20º), Intel (31º), HP (32º), eBay (40º), Nokia (41º) e Samsung (42º). Veja a lista completa aqui.

Reembolso do dia: A Apple reduziu os preços dos iPads em muitos países logo que lançou a segunda versão do tablet, na tarde de ontem. Para os que compraram o aparelho (o 1) até 14 dias antes da redução, a Apple disse que reembolsaria o valor da diferença. Sabia-se que isso estaria valendo para vários lugares no mundo, mas hoje a Apple anunciou que a medida também vale para o Brasil. A “diferença” é equivalente a R$ 200.

Autoritarismo do dia: A Líbia voltou a derrubar a internet no país. Repetindo o que havia feito no dia 18 de fevereiro, Muamar Kadafi deixou parte da população sem conexão nesta sexta. A consultira Rensys relatou reclamações vindas de Tripoli e o Transparency Report, do Google, mostra em um gráfico o exato momento da queda.

Entrevista do dia: o blogueiro do Link, Renato Cruz, fez uma entrevista com o professor Marcelo Zuffo, da Escola Politécnica da USP. O assunto foi novas tecnologias de televisão, especulando sobre como será o futuro da telinha. Assista aqui.

“Falando em queda de preço” do dia: A Samsung terá que baixar o preço do seu tablet, o Galaxy Tab, por causa do lançamento do iPad 2, da rival Apple. A Samsung já conseguiu vender 2 milhões de seu tablet, porém ainda está longe dos 15 milhões de iPads no mundo

Imagens do dia: No Buzzfeed, reuniram imagens de objetos comuns como bolsa, bicicleta, teclado, calendário e até mais Link, como um Macbook, um USB, e um belo PS3. Até tudo bem, não fosse o fato de que todos eles estão banhados de ouro. Veja aqui.