Os protestos contra o governo Hosni Mubarak já duram quase duas semanas no Egito. Nesse período, enquanto muitas formas de comunicação (internet, telefone móvel e até alguns telefones fixos) foram cortadas, outra voltou a ganhar destaque: a Al-Jazeera. Aproveitando a reconquista da relevância a emissora baseada no Qatar aderiu aos tweets e trending topic patrocinados, no caso, o #DemandAlJazeera, na tentativa de chegar a um lugar de muito mais difícil acesso do que o centro dos protestos egípcios: o mercado norte-americano.

A invasão hacker do dia: Um grupo de hackers invadiu, repetidamente, ao longo de 2010, o sistema de computadores da companhia responsável por controlar a bolsa Nasdaq, segundo matéria do Wall Street Journal. O Serviço Secreto norte-americano e o FBI estão tentando identificar os invasores e descobrir seus propósitos. Até agora, segundo fontes anônimas ouvidas pelo jornal, o grupo aparentemente não roubou nem danificou nada, apenas zanzou pelo sistema.

A tentativa de enxugar gelo do dia: A NBC demitiu o funcionário responsável por vazar um vídeo em que os apresentadores Katie Couric e Bryant Gumbel demonstram não ter a menor ideia do que é a internet. Absurdo? Nem tanto. O vídeo é de 1994. E é engraçado. Mas a NBC não achou graça, não. Mandou o cara embora e saiu tirando do ar todas as versões do vídeo que viu pela frente. Mas, como todo mundo sabe, claro que esse trabalho é impossível. Então veja o vídeo aqui:

A retrospectiva dos 7 anos do Facebook do dia: O Mashable também fez a sua. Vê lá.

Lá vem o passaralho do dia: A Nokia, que trocou de CEO em setembro, quando Stephen Elop assumiu o comando, anunciará, no dia 11, sexta, sua estratégia para tentar reverter a queda de sua participação no mercado. E, segundo a revista alemã Wirtschaftswoche, essa estratégia inclui trocar muitos nomes da cúpula da empresa. A revista afirma que serão demitidos: Mary T. McDowell, encarregada da área de telefonia móvel, Niklas Savander, do departamento de marketing, Kai Oistamo, chefe do departamento de desenvolvimento, Tero Ojanpera, responsável por serviços e soluções móveis. Espera-se de Elop que ele faça grandes mudanças mesmo, na tentativa de reverter a queda da Nokia, que vem apanhando da Apple e do Google, sem falar nos chineses.

Raivosos e apaixonados do dia: O dia dos namorados nos EUA é comemorado no dia 14 deste mês. Por isso, a Mobilized, empresa responsável pela febre do momento, o joguinho para iPad e iPhone (e agora PC) Angry Birds lançou uma versão in love, com coração, beijinho e abraço. Veja mais imagens aqui.