Janeiro começou agitado no mundo digital em 2011. A Consumer Electronics Show, em Las Vegas, é a primeira grande razão: com todas as grandes empresas de tecnologia representadas de uma forma ou de outra na feira, é inevitável que o evento funcione como a maior prévia do que vem por aí ao longo do ano. E olha que a CES só começa amanhã!

Ainda assim, o dia 5 garantiu o pré-lançamento de diversos produtos por diversas empresas. Nos mostrou um impressionante recorde do mercado brasileiro. E ainda alçou a fama um ex-mendigo e viciado que virou radialista graças ao YouTube. Confira abaixo.

A moda lançada pela Apple e imitada por todas as empresas remotamente ligadas ao meio digital do dia, mês e ano: Tablets. A CES ainda nem começou, e a Acer e Toshiba já anunciaram tablets Android. A Asus vai de Windows 7. Até o navegador Opera anunciou sua versão para tablets. Não é à toa que essa está sendo chamada de a CES dos tablets: são altas as expectativas. Segundo dados da Forrester Research, um em cada três americanos terá um tablet até 2015.

O recorde brasileiro do dia: Consumo de eletrônicos. Segundo a BBC, o Brasil lidera o ranking dos países emergentes na compra de aparelhos como celulares, TV de alta definição, computadores e câmeras digitais, deixando para trás potências como China, Rússia e Índia. Ainda assim, o país perde em segmentos como smartphones, onde o consumo chinês chega a quase o dobro do brasileiro.



O mendigo Ted, de Columbus, no estado americano de Ohio, foi descoberto trocando “anúncios radiofônicos” por esmola em uma estrada. “Abençoado com voz de radialista”, em suas próprias palavras, Ted teve seu vídeo publicado no YouTube no dia 3, e em menos de 24 horas, tornou-se sensação cult nos Estados Unidos, sendo finalmente reencontrado e convidado a trabalhar em uma rádio local. Um meme que ganhou vida própria e devolveu a vida a um ex-alcóolatra.

A ação pró-WikiLeaks do dia: O site Flattr, criado por um dos fundadores do polêmico Pirate Bay, começou hoje um serviço de microdoações. Um dos principais motivos da ampliação dos serviços oferecidos e introdução do sistema de pagamentos foi a necessidade de retomar um canal de arrecadação para a WikiLeaks, no vermelho desde que o PayPal encerrou a conta de serviço do site de Julian Assange.

O meme do dia: Mulheres sorrindo sozinhas com a salada. Autoexplicativo.