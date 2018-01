Pela manhã o piloto de F1 da Renault Robert Kubica sofreu um grave acidente em um rali na Itália, isso há poucas semanas do início da temporada 2011 da Fórmula 1. O piloto foi submetido a cirurgias e ainda corre o risco de ficar um bom tempo afastado do esporte. Na madrugada de domingo um outro “acidente” se deu com o lutador brasileiro Vitor Belfort, que, em vez de trombar contra um muro como Kubica, encontrou o campeão brasileiro da UFC Anderson Silva, que em minutos de luta, com um golpe fatal no queixo, o nocauteou, mas pelo menos passa bem.

A boa notícia do dia: pesquisa feita por médicos da University of Texas Southwestern Medical Center em Dallas nos EUA obteve resultados interessantes que podem apontar para uma possível cura da diabetes tipo 1. Foram feitos testes em ratos, analisando os efeitos do hormônio glucagon que, aparentemente, torna a insulina desnecessária para o organismo dos animais. Os testes ainda precisam ser feitos em humanos para se ter certeza da descoberta.

O comercial mais famoso do dia: O Super Bowl é maior campeonato de futebol americano dos Estados Unidos. O único a ser transmitido por mais de uma emissora de TV. Por isso, ele é o responsável pela época de maior audiência na telinha, o que tornou os comerciais entre-jogos os mais caros e mais esperados pelo público. A um dia do campeonato (a final acontece na madrugada de hoje para amanhã) usando a ferramenta Meltwater Buzz, obteve-se as 10 marcas mais comentadas no Twitter. No topo, a Volskwagen – e seu comercial do rapaizinho vestido de Darth Vader – com 2.803 tweets; depois a Audi com 1.350 e o Groupon em terceiro com 1.106. Veja o infográfico com o ranking das marcas. E aproveite para ver o comercial campeão:



Imagem do dia: A NASA conseguiu pela primeira vez obter imagens que possibilitam ver o Sol por todos os lados. “Pela primeira vez nós podemos olhar a atividade solar tridimensionalmente”, disse um dos membros do Observatório de Relações Solares-Terrestres (Stereo), equipe responsável pelas duas sondas solares responsáveis pelas imagens.



Coincidência (?) do dia: O Today Show, programa da emissora estadunidense NBC, entrevistou o garoto que faz o Darth Vader do comercial da Volkswagen. O BuzzFeed subiu o vídeo e ainda notou uma semelhança curiosa do menino com o personagem da saga Star Wars, Luke Skywalker, o filho do vilão Vader. Para tirar qualquer dúvida, colocou a fotos do dois lado a lado. Mera coincidência?



Game na vida real do dia: o fotógrafo Jason Lee, fã de Angry Birds assim como suas duas filhas, viu uma promoção de máscaras dos personagens do game, somou à iniciativa das meninas de brincarem de Angry Birds real com bichos de pelúcia e objetos empilhados e resolveu rir e teve uma ideia. Vestiu suas filhas com as mascaras, pegou algumas caixas e com uma montagem cheia de gambiarras criou essa imagem (outro caso de “game na vida real” é o do sujeito que resolveu encenar o app game “Fruit Ninja”, estão lembrados?):



Desaparecimento do dia: A Anistia Internacional fez um comunicado (em inglês) no domingo alertando para a possibilidade de o diretor de marketing do Google para o Oriente Médio e Norte da África, Wael Ghuneim, estar sofrendo tortura pelas forças de segurança egípcias. Ghuneim teria sido sequestrado durante protestos na praça Tahrir, aos quais o funcionário do Google acompanhava durante a sua breve passagem a negócios pelo país. No entanto, a família foi avisada de que Wael havia sido preso pela polícia egípcia, mas que seria libertado nesta segunda-feira, 7.