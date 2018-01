O presidente-executivo da Sony, Howard Stringer, pediu desculpas aos usuários da PlayStation Network e de outros serviços online da empresa que sofreram ataques hackers, rompendo seu silêncio quanto à maior violação de segurança já registrada na internet. Os dados pessoais – nome, senha, e-mail, endereço, telefone celular, número do cartão de crédito – de mais de 100 milhões de usuários ficaram expostos e foram roubados por hackers. Ainda não há previsão para os serviços voltarem para o ar.

Venda do dia. O Warner Music Group foi vendido nesta sexta-feira por US$ 3,3 bilhões. O grupo passará ser comandado pelo bilionário russo Len Blavatnik, que já era um acionista importante da companhia antes da aquisição.

Número do dia. Segundo a produtora Harmonix, a série de games musicais Rock Band alcançou os 100 milhões de músicas extras baixadas. O jogo teve sua estreia nos consoles em 2007 e conta com uma loja virtual de canções adicionais.

Instabilidade do dia. Segundo matéria do G1, seis dos três servidores do órgão responsável por gerenciar os endereços da internet do Brasil (os terminados em “.br”) tiveram problemas nesta sexta. O impacto para os usuários foi mínimo.

Ajuda para o consumidor do dia. O Procon lançou um novo site que registra o histórico de todos os recalls realizados no país desde 2002. De acordo com o órgão, o serviço tem como objetivo proteger os consumidores de riscos inesperados, lesões e acidentes causados por produtos colocados no mercado com defeito. O texto é da Info.

Boa notícia para os muitos populares do dia. O Gmail vai passar a suportar o armazenamento de 25 mil contatos por conta. Até agora, eram “apenas” 10 mil. Será que alguém é tão popular assim?

Humor na web do dia. O comediante norte-americano Jerry Seinfeld lançou um site que disponibilizará gratuitamente praticamente todo o seu acervo de comédia, de rotinas de stand-up a entrevistas clássicas em programas de TV. O JerrySeinfeld.com terá três novos filmes de até dois minutos por dia – de madrugada, eles são deletados e substituídos por outros.