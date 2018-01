O diretor-executivo do Google, Eric Schmidt, concedeu uma entrevista à Reuters de Buenos Aires e avisou: o Brasil é central nos planos do Google. Segundo o executivo, a empresa deve reforçar suas atividades por aqui. Em 2010, o lucro da companhia na América Latina, aumentou entre 50% e 100% no ano passado. “Estamos quase duplicando nosso faturamento a cada ano”, comemorou.

Só a América Latina representou entre 2% e 3% da receita global do Google de US$ 29,3 bilhões no ano balanço do ano passado. “O Brasil está a caminho de se tornar o nosso sexto maior mercado”, disse. O Google tem aproximadamente 500 funcionários na América Latina e recentemente abriu novos escritórios em Santiago, no Chile, em Bogotá, na Colômbia, e em Lima, no Peru.

Supervalorização do dia: Não é a toa que muitos acham que estamos prestes a ver uma nova bolha surgir e explodir com a valorização das empresas de internet. Na quinta-feira, uma firma de investimentos comprou US$2,5 milhões de ações do Facebook, em um acordo que aumentou o valor da companhia para US$65 bilhões de dólares. Além disso, um grupo de investidores considerou que o Twitter, que ainda nem tem modelo de negócios definido, vale US$ 7,7 bilhões. É mais que o dobro do seu valor de mercado em dezembro do ano passado. Ploc?

Resumo do TED do dia: Teve gente que comparou o TED, evento que reúne as principais ideias da tecnologia e do design em compactas palestras, com uma sessão de cura divina. Na edição de 2011, a conferência mostrou uma biompressora 3D de órgãos que pode vir a gerar órgãos inteiros (tecnologia que já exploramos em uma reportagem, aliás), exoesqueletos que podem fazer paraplégicos voltarem a andar (como o do brasileiro Miguel Nicolelis), entre outras promessas da medicina e da biônica. Se você se interessa sobre o assunto, recomendo que você releia a edição sobre biônica que fizemos em maio do ano passado, além de ver os vídeos que o site do TED está soltando aos poucos.

Timelapse do dia: O cineasta James Knott programou sua câmera para filmar meio segundo de cada 10 minutos que se passavam, durante pacientes três meses, para conseguir captar o momento que a uva seca completamente e se transforma em passa. Depois, ele pegou as 90 horais totais e, para sorte da nossa preguiça, compactou em 30 segundos. A dica é do Gizmodo:

Estreando no YouTube do dia: Marcelo Camelo já havia liberado três pedaços de dez segundos da primeira música do novo álbum que escolheu para mostrar ao público, do singelo nome de Ô ô. Agora ele mostrou logo a canção toda e escolheu o YouTube, que já o site mais usado para ouvir música em streaming no mundo, para a estreia. O que levou o Matias a perguntar em sua coluna: o site de vídeos do Google é o novo rádio?

Infográfico sobre cães e internet do dia: Inclusão digital é mesmo para todos, vide uma pesquisa feita nos EUA que constatou que 14% das pessoas têm um perfil no Facebook para seus cachorros. No YouTube, então, os donos paparicam ainda mais os bichos de estimação: 27% dos entrevistados disseram ter uma conta no site para eles. Eu sei, o Link tem o Nhom e tudo mais, mas isso está ficando um pouco estranho e obsessivo demais, não? Esse infográfico detalha os dados: