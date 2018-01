O presidente do Sudão Omar al-Bashir, há quase 21 anos no poder, afirmou que seu governo aceita a decisão (sustentada por 98,8% da população votante) do referendo sobre a independência do sul do país. O país sofria com uma guerra civil entre norte e sul que matou mais de 2 milhões de pessoas entre os anos de 1983 e 2005.

Ainda sobre política, os separatistas bascos decidiram criar um partido político desvinculado do grupo Pátria Basca e Liberdade (ETA), de histórico de ações violentas no país. O Batasuna, o braço político do grupo, foi banido em 2003 após uma lei que proibia partidos de defender a violência. A atitude pode ser um passo importante para uma definição final sobre a possível emancipação do País Basco em relação à Espanha.

Abertura do dia: Cuba, por meio do vice-ministro de Comunicações, disse que não vê barreiras políticas que impeçam os habitantes de ilha de ter acesso total à internet. O comentário foi feito em meio à introdução de um cabo de fibra ótica venezuelano que promete aumentar a velocidade das conexões cubanas em até três mil vezes. Em 2009, apenas 1,6 milhão de cubanos usavam a internet, cerca de 15% da população total.

Desastre do dia: Pela manhãum incêndio nos galpões da Cidade do Samba destruiu carros e fantasias das escolas de samba Portela, União da Ilha e Grande Rio. As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas os presidentes das escolas indicam que não vão deixar de entrar na Sapucaí para desfilar.

Evento do dia: Começou o Social Media Week, evento que reúne recebe empresários, blogueiros e analistas para debates sobre tendências das mídias sociais. O SMW ocorre simultaneamente em nove cidades pelo mundo: São Paulo, Nova York, Londres, Berlim, Roma, Paris, Hong Kong, Istambul e Toronto. Entre os principais temas estão gestão de marcas, ativismo online, social games e geolocalização. É possível assistir o que está rolando aqui em São Paulo pela internet aqui.

Balanço do dia: Em 2010 foram 302,6 milhões de smartphones vendidos ao redor do mundo. Segundo dados da consultoria IDC, o número de aparelhos vendidos é 74% maior quando comparado aos 173,5 milhões de 2009.

Briga judicial do dia: Julian Assange e sua equipe de advogados começaram uma luta judicial para que o fundador do WikiLeaks não seja extraditado para a Suécia, onde é acusado de ter estuprado duas mulheres. Os defensores de Assange defenderão que a extradição pode acarretar em violações de direitos humanos ao acusado, já que os julgamentos no país são feitos em segredo. Além da possibilidade de Assange ser enviado para os Estados Unidos a partir da Suécia e ser setenciado à pena de morte nos EUA ou até ir para a prisão de Guantánamo pela divulgação de documentos secretos.

Aquisição do dia: A AOL anunciou a compra do Huffington Post, jornal digital agregador de blogs criado em 2005 por Arianna Huffington. A aquisição, no valor de US$ 315 milhões, tem por objetivo a criação de um grupo de mídia que receberá aproximadamente 117 milhões de visitantes únicos por mês nos EUA, e a esperança de chegar a 270 milhões no mundo todo.

Arte do dia: o artista Victor Hertz refez alguns cartazes de filmes usando os bonequinhos de design padrão, aquele utilizado em placas públicas.



Brinquedinho do dia: Se a intenção é lançar algo no meio tecnológico e fazer com que quase todo os Estados Unidos (e por tabela o mundo) saiba, faça-o por meio de um comercial durante a Super Bowl. Foi isso que a Sony Ericsson fez com o Xperia Play, o tal “Playstation Phone”, brinquedinho coberto de especulações até então. O aparelho é um misto de smartphone e PSP e deverá ser oficialmente lançado durante o Mobile World Congress em Barcelona (entre 14 e 17 de fevereiro).