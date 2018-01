São Francisco está vivendo, de novo, uma época dourada. Levada por startups e empresas de mídia social, a cidade tem visto seu capital crescer, sua arrecadação dos impostos subir e seu espaço na mídia noticiosa e de celebridades (por conta dos empresários-estrela) aumentar. A reportagem do Huffington Post fala dessa boa fase que a cidade está vivendo e da grande esperança (que tem seu quê de preocupação) que fica: que todo esse progresso não seja mais uma bolha financeira.

O “como se faz” do dia: O Mashable apresenta o programa Ninite, que facilita a instalação e a atualização de aplicativos e softwares para Windows e Linux ao reuni-los em uma página fácil de entender.

O serviço aposentado do dia: O Google vai descontinuar o Hotpot, seu sistema de recomentação de lugares, cinco meses depois de seu lançamento. Mas o serviço continua existindo como parte do Google Places e como uma ferramenta dos aplicativos móveis do Google para mapas.

A aparição de Zuckerberg do dia: O criador e presidente-executivo do Facebook vai ser estar nas bancas em menos de uma semana. Hoje, foi divulgada a capa da revista Mad que trará uma caricatura de Zuckerberg na capa com o título “As 50 piores coisas sobre o Facebook”.

Oferta de emprego do dia: Dennis Crowley, co-fundador e CEO do Foursquare, está oferecendo emprego em sua empresa para funcionários do Google. “Estamos contratando mais rápido do que conseguimos colocar as novas mesas aqui”, diz.

Infográfico do dia: Computação em nuvem.