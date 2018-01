Na política, 2011 é o ano das revoluções. Mas na tecnologia, 2011 é, sem dúvida, o ano dos tablets. O dia começou agitado com mais rumores de um novo iPad a ser anunciado em breve — mas quem acabou tomando os holofotes foi a HP, anunciando um novo aparelho sobre a marca recém-comprada da Palm.

O lançamento de tablet do dia: O TouchPad é a nova aposta da HP, anunciado nesta quarta-feira e carregando a marca da recém-comprada Palm. O aparelho já era motivo de especulações há algumas semanas, e surpreendeu por utilizar o sistema operacional da Palm, o WebOS, em um momento em que a competição corre atrás do Android para fazer frente ao iPad.

O tablet que ninguém quer saber do dia: A Dell anunciou que vai lançar um novo modelo de tablets, voltado para o mercado empresarial e rodando o Windows 7. Além do sistema operacional da Microsoft, o tablet deve contar com tela de 10 polegadas. A HP também lançou um tablet com Windows 7 no final do ano passo, mas o aparelho fracassou em vendas.

O fail da Nokia do dia: A empresa interrompeu o desenvolvimento de seu primeiro smartphone com o sistema operacional MeeGo — até então considerado a aposta da Nokia para abrir sua entrada no disputado mercado. O sistema é fruto de parceria com a Intel, mas ainda não conseguiu reputação capaz de ameaçar os reinados da Apple e do Android. Uma pesquisa da Gartner revelou ainda que a empresa já ocupa espaço no mercado menor que a soma das marcas desconhecidas. São 28,9% de market share da Nokia contra 30,6% nas mãos de empresas pequenas ou desconhecidas.

Imagem do dia: As maiores causas de morte do Mario.