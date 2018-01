A Mozilla liberou nesta quarta-feira, 9, a download da última versão de testes antes do lançamento final do Firefox 4. Mais uma vez, a fundação aposta em um navegador leve, principalmente para rivalizar com o Chrome, do Google, que na terça-feira chegou à sua décima versão em pouco mais de dois anos. O Firefox costumava ser o predileto de quem rejeitava o Internet Explorer, da Microsoft, e com isso conseguiu ser usado por quase um terço dos usuários da internet no mundo. No entanto, desde o ano passado, o navegador não cresce mais, abrindo uma brecha para o Chrome decolar, passando de 6,4% há um ano para 16,5% atualmente. No próximo dia 14, o mais usado dos navegadores, o Explorer, também chega com nova cara, em sua nona versão. Qual você vai baixar?

Notícia que a Apple gostaria que fosse sobre o iPad do dia: O Kinect foi reconhecido pelo Guinness World Records como o eletrônico que mais vendeu em menos tempo. Nos primeiros sessenta dias de vendas, o acessório para Xbox 360 vendeu nada menos que 8 milhões de unidades, em média 133,3 mil por dia. O tempo analisado foi entre 4 de novembro do ano passado até dia 3 de janeiro de 2011.

Apresentador de TV fazendo piti por um jabá do iPad 2 do dia: Stephen Colbert foi um dos primeiros a ganhar o iPad original, no ano passado, e fez questão de exibi-lo quatro dias depois do lançamento de Steve Jobs em pleno Grammy e ainda tirar uma com a cara do Jay-Z. Agora, de mãos vazias, Colbert está desesperado para ganhar uma amostra da segunda geração:

Google condenado do dia: A filial francesa do Google foi condenada a pagar 430 mil euros (algo em torno de US$ 598.500) por causa de quatro vídeos de autores franceses que usuários colocaram na rede sem a devida permissão. A empresa vai recorrer.

Atualização do Gmail do dia: O serviço de e-mails do Google vem estreando uma série de novas características para ajudar os seus usuários a lidar com a quantidade de e-mails que recebem. Nesta quarta-feira, foi a vez do Gmail estrear a função marcadores inteligentes, disponível no Google Labs. Trata-se um complemento da caixa de e-mails prioritários, lançada no ano passado. A nova função cria marcadores para “e-mails de massa”, notificações e mensagens de fóruns, filtra as mensagens e as classifica conforme essas categorias.

Atualização do Foursquare do dia: Vários acionistas estão dizendo que o Foursquare finalmente está se coçando para melhorar a sua plataforma e para descobrir qual é, afinal, o seu modelo de negócios ou a utilidade de tantos check-ins. A empresa lançou a versão 3.0 do seu aplicativo para Android e iPhone e respondeu algumas dessas dúvidas. Agora, a ferramenta indicará lugares que você provavelmente gostará depois de analisar os seus check-ins e os dos seus amigos. Além disso, vendedores ganharam novas vantagens para criar promoções ligadas a geolocalização.

Tecnologia do dia: A Adobe está testando uma ferramenta que deve converter arquivos baseados na sua tecnologia Flash para HTML 5. O projeto se chamará Wallaby e será distribuído entre desenvolvedores, mas inicialmente não aceitará filmes ou arquivos de som. A tecnologia é promissora, no entanto.

Infográfico gigante (clique e amplie duas vezes) do dia: Não é a toa que o arquivo precisa ser visualizado neste tamanho para que consigamos pegar todos os detalhes. Sua intenção é mapear toda a história da ficção científica: