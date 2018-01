O Twitter está na frente do Facebook no Brasil. Segundo pesquisa do Comitê Gestor de Internet no Brasil divulgada nesta quarta-feira, a rede de microblogging é usada por 17% dos internautas brasileiros. Ao passo que a maior rede social do mundo, em terras tupiniquins, ainda está com participação de 11%.

E nesse cenário, o Orkut continua líder absoluto e inconteste: nada menos do que 79% dos internautas brasileiros estão na rede social do Google, número muito próximo ao de pessoas que usam MSN por aqui: 77%. E o YouTube é acessado por 60% das pessoas conectadas à internet no País.

Errata: ao contrário do que publiquei aqui no blog, o Comitê Gestor de Internet no Brasil não divlugou que 100% dos internautas no País estejam em redes sociais. Desculpem a falha. =)