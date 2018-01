Sandy não saiu do Twitter nesta terça e quarta após ser anunciada como nova garota-propaganda da cerveja Devassa, substituindo Paris Hilton.

Pois bem, o blog do Lauro Jardim encontrou um vídeo de uma participação de Sandy no GNT em 3 de dezembro de 2010, no qual ela diz:

“Eu não gosto do gosto de cerveja. Não importa se é com álcool ou sem álcool. Acho amargo a cerveja. Gosto de bebidas mais docinhas.”

Assista:

Dezembro passou, Sandy fechou um contrato de US$ 1 milhão e, agora, se diz “devassa”.