Olha isso. Nada menos do que 30% das pessoas preferiam ficar uma semana sem sexo a ter de desgrudar do celular. A pesquisa da Telanav, feita nos EUA, ainda aponta que, por uma semana, nada menos do que 70% dos entrevistados parariam de beber e 22% ficariam sem escovar os dentes. Tudo para manter o celular por perto.