Entre os dias 26 e 29 de novembro, foram feitos nada menos do que 1,5 milhão de tweets sobre a onda de violência – e consequente repressão – no Rio de Janeiro, aponta pesquisa I-Brands divulgada pelo IDGNow. Desse montante, nada menos do que 92,13% eram de apoio às ações policiais. E 7,87% críticos.