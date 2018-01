Coisas de Facebook. A adolescente Tessa queria comemorar seus 16 anos com o amigos na Alemanha. Resolveu chamá-los pelo Facebook para um bolinho em casa. Acontece que ela se esqueceu de alterar as configurações do “evento” para apenas os amigos dela visualizarem. Resultado: o convite caiu nas graças da rede social. Nada menos do que 15 mil pessoas confirmaram presença – todos desconhecidos.

Tessa, lógico, resolveu cancelar a festa. De nada adiantou. Na noite de sexta-feira, 1,6 mil estranhos apareceram na frente da casa dela. A família, temendo problemas, já havia contratado segurança particular. Além disso, 80 PMs foram deslocados. Não resolveu muito.

Seis pessoas foram presas. As pessoas queriam porque queriam festa: “Parte dos presentes que queriam participar da festa lançaram pedras, garrafas e explosivos de menor porte. Os ‘convidados’ destruíram jardins e pisotearam cercas”, diz a polícia local.

Via Veja