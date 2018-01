Você comete erros de português nos seus tweets? Pois seus problemas acabaram. Há no Twitter um perfil chamado O Corretor! que vai avisar quando você derrapar na língua pátria. Você o segue, @corrigirei, e ele o segue de volta. Pronto. Todos os seus tweets serão analisados. Se escrever “ancioso” em vez de “ansioso”, você receberá um reply do tipo: “‘ancioso’? Eu acho que você que está enganado haha, tente usar “ansioso” pra ver se não fica melhor”.

Quem está por trás do serviço é um garoto de 15 anos, Derlan Lima. Em entrevista ao jornal O Globo ele afirma que gosta muito de matemática, mas tem dificuldades com as regras e mais regras do português. Foi daí que teve a ideia: juntou dados de dicionários online e ferramentas de correção do Google para fazer um robozinho para corrigir os próprios erros. Quando o robô encontra algum erro, dispara o aviso.

Depois, Derlan abriu o serviço para que qualquer um usasse, bastava seguir que você era seguido de volta e começava a receber as correções. E o número de seguidores foi crescendo. “Não pretendia tornar (o programa) público. Mas logo percebi que aquilo podia ser algo realmente útil”, diz o adolescente.

Lógico, usar o robozinho é uma ajuda. Não dispensa aulas de português. Mas o banco de dados tem ainda palavras e gírias em inglês e espanhol. O @corrigirei sabe, inclusive, que o nome do vocalista do Restart é “Pe Lanza” e não “Pelanza”. Está lá entre os replies que enviou nesta quinta-feira.