Uma adolescente chinesa ofereceu sua virgindade em troca de um iPhone 4. Segundo o jornal The Korea Herald, a garota postou no Weibo (o Twitter local) sua foto, com informações pessoais, anunciando que se “venderia” a qualquer um que a comprasse um smartphone da Apple.

E mandou a justificativa: “Meu sonho é ter um iPhone 4, mas meu pai não me deixará ter um”.

O “anúncio” recebeu críticas. Uns diziam que a virgindade vale mais que um telefone. Outros acusaram a conta de ter sido invadida.