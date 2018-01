Faleceu hoje, aos 104 anos, a usuária mais idosa do Twitter. Ivy Bean (ou @ivybean104) morava na Inglaterra e utilizava regularmente o Twitter desde 2008, quando desistiu do Facebook ao perceber que o site permitia ter “apenas” 5 mil amigos. Com seus atuais 57 mil seguidores – entre eles, celebridades da rede, como Ashton Kutcher -, ela entrou nesta quarta-feira na lista dos assuntos mais comentados do Twitter e recebeu homenagens de artistas e políticos ingleses.

Ivy entrou no mundo das redes sociais aos 102 anos, quando instalaram computadores no asilo onde morava. Começou com o Facebook. Mas achou o Twitter mais simples para “entrar em contato com as pessoas”, como costumava dizer. Ao acordar, já publicava tweets animados como: “Olá a todos, estão curtindo o sol hoje?”. E seguiam-se mais dois ou três posts falando de culinária ou coisas cotidianas e mais uma ou duas respostas a seus milhares de seguidores.

A fama da twitteira mais idosa do mundo se espalhou tanto que até o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, quis conhecer a velhinha. O que os companheiros de asilo de Ivy pensavam de todos esses holofotes? “Eu acho que eles devem ter ciúmes”, disse em entrevista à CNN no ano passado, em que também revelou seu gosto pelos jogos do Wii, videogame da Nintendo.

Nas últimas semanas, Ivy foi internada no hospital. A saúde dela foi se deteriorando. E a equipe do asilo continuou a atualizar o Twitter. Até que, nesta manhã, veio o tweet final: “Ivy faleceu em paz nesta manhã”, postou o gerente do asilo, Pat Wrighy. “Desculpem por demorar tanto para dizer, mas era uma coisa muito difícil a fazer.”