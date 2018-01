O Big Mac, um dos alimentos mais globalizados do mundo, tem sabor local. A Universidade de Sâo Paulo fez uma pesquisa em 26 países com o famoso lanche do McDonald’s. Conclusão: a rede de fast-food usa carne bovina de cada país, o que dá um sabor diferente em cada um deles.

“Por uma questão de mercado, o igual não é tão semelhante assim”, diz Luiz Antonio Martinelli, responsável pelo estudo.

A pesquisa também apontou outro caminho interessante. É possível rastrear de onde vem o hambúrguer do Big Mac. No Japão, por exemplo, é importado da Austrália. Para tanto, os pesquisadores analisaram a carne e descobriram como o boi foi alimentado. Cada região do mundo tem um tipo de dieta.

“Com um simples hambúrguer é possível rastrear o que o gado come pelo mundo todo e pode-se estabelecer como carnes produzidas em diferentes países viajam pelo mundo”, explica Martinelli.