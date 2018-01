O brasileiro é o que mais busca informações no Google na América Latina: nada menos do que 6 bilhões das 18 bilhões de pesquisas feitas na região, aponta estudo da ComScore. Em um ano, o uso do buscador em terras tupiniquins cresceu 34%. E o que se procura por aqui? Justin Bieber, Restart e Luan Santana.

O Google é destino de 90,5% das buscas entre latino-americanos. Facebook vem em segundo lugar, com 2,8%.