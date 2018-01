Dúvida de qual roupa comprar? A C&A anunciou que irá integrar os cabides de sua loja com o Facebook. A ação, para o Dia das Mães, irá exibir nos cabides quantos “curtir” no Facebook determinada peça do vestuário teve.

Os cabides, que trarão dez peças de roupa, serão expostos na loja da rede no Shopping Iguatemi, em São Paulo, entre 21 de abril e 13 de maio. Os visores eletrônicos instalados em cada cabide mostrarão o número de vezes que os fãs da página da loja no Facebook curtiram a peça.

Segundo a C&A, a ação surgiu pelo fato de as mulheres pedirem uma segunda opinião para escolher o que comprar. Veja o vídeo da campanha:

Via Exame