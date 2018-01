A campanha #ForaRicardoTeixeira sumiu misteriosamente dos Trending Topics nesta quarta-feira. O protesto contra o presidente da CBF, que chegou a ficar hoje em primeiro lugar no ranking do Twitter, começou há uma semana, após uma entrevista publicada na Revista Piauí em que o dirigente dizia que está “cagando” para acusações.

Twitteiros estão revoltados, acusando o serviço de microblogging de censura. Segundo o Topsy, que mede menções no Twitter, #ForaRicardoTeixeira mereceria mais estar em primeiro lugar. São 1.238 menções na última hora, 37 mil nas últimas 24 horas. “Gattuso”, que está em primeiro no momento em que escrevo este post, teve só 68 menções na última hora, 539 em 24 horas.

O Terra crava que o Twitter teria classificado a hashtag #ForaRicardoTeixeira como spam e retirado dos TTs. Fui checar as contas oficiais do Twitter em português e inglês e não encontrei nenhum comunicado oficial. Consultei as regras de uso do Twitter. Listam as seguintes restrições que poderiam classificar #ForaRicardoTeixeira como spam:

– Se o usuário postar um conteúdo duplicado em várias contas ou múltiplas atualizações em uma só conta.

– Se o usuário postar várias atualizações não relacionadas a um tópico usando o marcador #.

– Se o usuário postar várias atualizações relacionadas à um assunto popular ou tópicos da tendência.

– Se o usuário postar repetidas vezes o conteúdo de outros usuários, como se fosse dele próprio.

Enquanto isso, a campanha já conseguiu emplacar duas novas hashtags nos TTs: #foraoficial e #caiforaricardoteixeira. Resta saber se não sumirão misteriosamente de novo….

Atualização às 18h. O Twitter não se manifestou oficialmente sobre o sumiço da hashtag. A brasileira Carol Schimmelpfeng, que é a funcionária do Twitter que mais interage – e em português – com usuários do Brasil, nega “censura” em seu perfil: “Não faço a menor idéia se (a hashtag) entrou, mas não existe esse papo de censura”, postou.

Ela frisou que há neste momento três hashtags relacionadas a Ricardo Teixeira nos Trending Topics: #caiforaricardoteixeira, #foraoficial e #adeusrt. A hashtag #foraricardoteixeira, entretanto, não voltou. “Se as pessoas entendessem melhor como as coisas funcionam ao invés de alegar conspiração, seria tão mais fácil.”

Ela não explicou após isso no Twitter como as coisas funcionam.