O casamento entre o príncipe William e Kate Middleton gerou nada menos que 911 mil tweets nos 30 dias que antecederam o casamento. Foram mais de 30 mil por dia. O barulho é maior do que causaram eventos que mobilizaram mundialmente o Twitter neste ano, como o terremoto no Japão e a queda de Mubarak no Egito. Os dados são de um levantamento feito pela Webtrends.

E cresceu ainda mais. Nesta sexta-feira, durante o casamento, nada menos do que 13 mil tweets chegaram a ser feitos por minuto, divulgou em tempo real o site ABCNews.com, que fez uma parceria com o Twitter para monitorar o que as pessoas postavam. Resultado: o número total de tweets feitos sobre William e Kate chegou a 3,5 milhões até agora.

Nesta manhã, todos os tópicos dos trending topics do Twitter no Brasil são dedicados ao casamento.

Abaixo, o gráfico bacana do Webtrends: