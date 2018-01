Para que serve o Facebook? Ontem a rede social anunciou que chegou a 500 milhões de usuários. E criou um aplicativo para as pessoas contarem a relação delas com o site. Inspirado nisso, propus aos fãs do Estadão no Facebook que descrevessem “qual é a utilidade do Facebook para elas”.

A ideia era publicar as melhores respostas por aqui. Acontece que recebemos 27 participações tão interessantes, que resolvi montar uma nuvem de tags com todas as manifestações (se você quiser ver as respostas na íntegra, é só ir lá no Facebook do Estadão). E houve resultados interessantes. Amigos e pessoas, ok, eram palavras esperadas para estar em destaque. Mas outras duas também estão bem grandes: informação e mundo. Ou seja, dá indícios de que as pessoas se informam e aproveitam o caráter internacional (é a maior rede do mundo) do Facebook.

Agora que demos um começo nesta discussão pelo Facebook, quero saber de vocês aqui no blog: qual é a utilidade desta rede social? Comentem. Vamos ampliar esta nuvem de tags?