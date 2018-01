Vale muito ver. Um analista de mídias sociais italiano chamado André Panisson fez um vídeo mostrando a reação no Twitter pouco antes, no momento e logo após o anúncio da renúncia do ditador egípcio Hosni Mubarak, na última sexta-feira.

Ele compilou todos os tweets e retweets feitos com a hashtag #jan25, que tratavam da renúncia. Cada pontinho do vídeo abaixo é um tweet. E as linhas que ligam os pontinhos indicam retweets. Deleitem-se =)