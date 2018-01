Bisbilhotar os outros por Twitter, Facebook ou Orkut pode dar até dois anos de cadeia no Brasil. Segundo reportagem do SBT, está no Código Penal, mas a maioria dos juízes suaviza a pena: “Trocam por prestação de serviços à comunidade, pagamento de cesta básica. Mas a pessoa fica com a ficha manchada se for processada”, diz o advogado Flávio José.