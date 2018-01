Fale com qualquer pessoa que trabalhe com segurança digital. Ela certamente te dirá: nunca, jamais, em hipótese alguma use “123456” como senha. É a mais fácil de ser roubada. E o que as pessoas fazem? Usam.

Na semana passada, hackers roubaram e publicaram na internet 62 mil senhas de Twitter, Facebook, Gmail, MSN, etc. Um programador analisou a lista e chegou à conclusão: a senha mais usada é “123456”, seguida de “123456789” e “password”.

Do total, só 2% das senhas tinham letras maiúsculas e 0,85% continham caracteres especiais. Fiquem espertos.

Via IDG Now