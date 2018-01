Danilo Gentili explica porque vários seguidores não gostam das piadas que ele faz no Twitter. Mandou a seguinte resposta à revista adolescente Kzuka:

“No meu show, só está pagando para me assistir quem quer me ouvir, quem gosta da minha piada […] no Twitter, quando você tem 1,5 milhão de seguidores, pode ter lá uns 500 mil que jamais pagariam para ver um show meu […]e que estão lá só para encher o saco. Esse público não entende piadas […] eu não estou fazendo piadas para eles.”

Via Jovem Pan