E o Restart continua a derrapar na geografia. Depois de dizer em março que “Amazonas não tinha civilização”, agora trocou as bolas entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em seu Twitter, o baterista Thomas agradeceu o público no domingo pelo show em Cuiabá: “Mato Grosso do Sul eu te amo”.

Detalhe: Campo Grande é capital de Mato Grosso do Sul. Cuiabá fica em Mato Grosso.

Via Veja