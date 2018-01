O Estadão chegou a 10 mil tweets pela conta @estadao. Para marcar este número, gostaríamos de discutir a relação com vocês, seguidores, para tornar a nossa conversa mais aberta e interessante. Pela nossa percepção, essa relação tem sido cada vez mais bacana. Vocês topam?

Soltem o verbo aí nos comentários: o que estamos fazendo certo? E o que estamos fazendo de errado? O que acham dos assuntos postados? Quais assuntos sentem falta? Acham que postamos demais, pouco ou o suficiente? O que têm achado de nossa conversa? Entre todos os Twitters do Estadão, qual é o seu predileto? Qual você não gosta? Deveríamos criar mais algum?

Também participarei da conversa no campo abaixo.

ESTADÃO NO TWITTER

A conta @estadao já está entre os 20 Twitters mais influentes do Brasil, de acordo medidor Twitalyzer, que leva em conta o número seguidores, de retweets, de replies etc. Entre todos os Twitters do mundo, a conta @estadao está na lista das cem mais influentes.

Ao todo, o estadão.com.br tem 25 contas no Twitter e 90 mil seguidores no total. Nelas, jornalistas – e não filtros automáticos – publicam notícias em áreas como política, economia, tecnologia, cidades, esportes, moda, educação, etc. O melhor publicado em todos esses Twitters é republicado na conta principal do Estadão, a @estadao, também por um jornalista – vulgo este blogueiro (hehe).

Ah, se você ainda não segue o Estadão no Twitter, vá lá: http://twitter.com/estadao