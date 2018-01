Dilma Rousseff foi a mais comentada no Facebook por brasileiros em 2010. E Tiririca ficou em segundo, aponta ranking divulgado hoje pela rede social.

É o segundo posto de destaque que a presidente eleita consegue em 2010 nas redes sociais. O Twitter divulgou ontem que a presidente eleita foi a segunda pessoa mais citada na rede de microblogging no mundo todo. Na contagem mundial do Facebook, entretanto, Dilma não entrou. O posto ficou com Justin Bieber – o mesmo que lidera no Twitter em 2010.

Veja abaixo o ranking de pessoas/assuntos mais mencionados no Facebook pelos brasileiros em 2010:

1) Dilma Rousseff

2) Tiririca

3) SWU

4) Dunga

5) FarmVille

6) Neymar

7) Copa do Mundo

8 ) Felipe Melo

9) Haiti

10) PSDB