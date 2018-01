O Facebook de fato passou o Orkut no Brasil na medição do Ibope Nielsen Online. O instituto de pesquisas acaba de soltar um comunicado oficial informando que a rede social de Mark Zuckerberg tem 30,9 milhões de usuários no País, ou 68,2% dos internautas, ao passo que o Orkut, líder há sete anos, tem “só” 29 milhões, ou 64%. Twitter tem 14,2 milhões.

A informação já havia sido divulgada no último fim de semana por uma revista e “não confirmada” pelo próprio Ibope. A justificativa: “Os dados de audiência de internet referentes a agosto ainda não foram finalizados”, disse o instituto que, porém, agora confirma.

A ultrapassagem do Facebook não foi de uma hora para outra. Pelos próprios números do Ibope, enquando a rede social de Zuckerberg dava saltos no Brasil, ganhou 8,7 milhões de usuários entre janeiro e julho, o serviço do Google caía: perdeu 908 mil no período. A troca de posições era iminente. Em julho, apenas 224 mil internautas separavam os dois.

Só no mês de agosto, o Facebook ganhou 2,1 milhões de usuários. O Orkut, que já não cresceu nada em julho, manteve agosto com crescimento nulo. Neste ano, enquanto o Facebook ganhou usuários em todos os meses, o Orkut aumentou seus números em dois: março e maio. E perdeu em quatro: janeiro, fevereiro, abril e junho.

Vale uma ressalva importante: o Ibope mede a quantidade de internautas que acessam a partir do trabalho e de casa. Ou seja, lan houses e navegações pelo celular não estão na contagem. O Orkut poderia levar mais vantagem no primeiro caso. O Facebook, mais no segundo.