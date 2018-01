O Twitter acaba de divulgar que deu início à tradução do serviço para o português do Brasil. Para marcar a data, abriu a conta @twitter_pt só para se comunicar com usuários daqui. Por ela, chamou os twitteiros para ajudar – mesmo processo que costuma fazer com outros idiomas. Basta entrar na Central de Tradução e começar a traduzir.

Até agora, 20% do serviço já está traduzido, informa a central. Ainda não foi divulgada a data de lançamento.